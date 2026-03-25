Il Vangelo del 25 marzo 2026 è stato commentato da don Luigi Maria Epicoco, che ha invitato i fedeli a riflettere sulla Parola del Signore. La giornata si apre così con una meditazione sulla fede e sull’importanza del sì di Maria, protagonista di questo episodio evangelico. La lettura si concentra sul significato di quell’adesione totale alla volontà divina, come esempio di dedizione e fiducia.

Meditiamo il Vangelo del 25 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, Maria, nonostante il timore iniziale, si fida totalmente a Dio e il suo è un sì che cambierà per sempre la storia. In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 25 marzo 2026: il sì ricco di fede di Maria

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