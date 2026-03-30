Vanessa Scalera ha annunciato che non prenderà parte alla sesta stagione della fiction di Rai 1 Imma Tataranni, la cui ultima puntata è andata in onda il 29 marzo. La produzione non prevede ulteriori stagioni e si parla di un possibile film, simile a quello di Montalbano. Lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha confermato questa decisione.

Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni. L’ultima puntata della fiction di Rai1 andata in onda il 29 marzo è l’ultima sia per l’attrice che per tutto il resto del cast: ad ogg i la sesta stagione di Imma Tataranni non è prevista. Lo spiega a Fanpage lo sceneggiatore Salvatore De Mola. “Dispiace abbandonare questa nave. Anzi, in realtà, non ci sarà proprio più la nave”, ha spiegato l’autore della serie. “Dispiace perché abbiamo passato anni molto belli. Come in tutte le cose ci sono stati anche momenti difficili, ma complessivamente è stata una bellissima esperienza. Sono dispiaciuto perché questa squadra funzionava, ma tutto finisce”. L’addio della Scalera ricorda l’addio di un altro big del settore: Luca Zingaretti che lascia Montalbano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni: “Non ci sarà la sesta stagione della fiction di Rai 1, forse un film come per Montalbano”. Le rivelazioni dello sceneggiatore Salvatore De Mola

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