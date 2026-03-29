Domenica 29 marzo 2026 va in onda il finale della quinta stagione di Imma Tataranni su Rai 1. Con questa conclusione si apre il dubbio tra i fan sulla possibilità di una sesta stagione, in seguito all'addio di Vanessa Scalera, attrice che interpreta il protagonista. Al momento non sono state annunciate conferme ufficiali riguardo a eventuali nuovi episodi.

Con la messa in onda del finale della quinta stagione di Imma Tataranni — in onda stasera, domenica 29 marzo 2026 su Rai 1 — molti fan della fiction con Vanessa Scalera si chiedono se la sesta stagione si farà. Al momento la risposta più concreta è no, ma non è detto che non si riescano a trovare nuovi percorsi per portare avanti la storia del sostituto procuratore. Vanessa Scalera ha scelto di lasciare il ruolo di Imma Tataranni dopo cinque stagioni, ritenendo che tutte le linee narrative principali si siano ormai concluse e che continuare oltre rischierebbe di ripetersi o diluire ciò che è stato costruito in dieci anni di fiction. Del resto Scalera inizialmente si era impegnata per due stagioni e poi è andata avanti fino a cinque. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Imma Tataranni, la sesta stagione si farà? cosa sappiamo davvero dopo l’addio di Vanessa Scalera

Articoli correlati

Leggi anche: Imma Tataranni addio, la sesta stagione non si farà. De Mola: “Ipotesi film su Imma con Vanessa Scalera”

Imma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia l’addio dopo la quinta stagioneImma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima per lei.

Altri aggiornamenti su Imma Tataranni

Temi più discussi: Vanessa Scalera su Rocco Papaleo: Bacia benissimo. Poi sull'addio a Imma Tataranni: Tirare la corda non fa bene; Imma Tataranni 5, anticipazioni ultima puntata: il saluto finale di Vanessa Scalera tra amore e scelte decisive; Imma Tataranni, la terza puntata: il no a Mike, Imma non è pronta ad amare?; Anticipazioni Imma Tataranni 5: rifiorisce l’amore tra Imma e Pietro ma….

Imma Tataranni addio, la sesta stagione non si farà. De Mola: Ipotesi film su Imma con Vanessa ScaleraIl finale di Imma Tataranni 5 segna la chiusura della serie tv. Vanessa Scalera lascia il ruolo del sostituto procuratore. La Rai sta valutando se attingere ancora all’universo creato da Mariolina ... fanpage.it

Imma Tataranni 5, ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la serie con Vanessa Scalera?Il gran finale di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, in onda su Rai 1 e RaiPlay in questa domenica 29 marzo, promette colpi di scena e una sorpresa finale: ecco la trama completa dell'ultima punt ... movieplayer.it

Domenica 29 marzo in prima serata su Rai1 quarto e ultimo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie tv in quattro puntate con protagonista Vanessa Scalera nei panni del celebre procuratore di Matera e diretta da Francesco Amat - facebook.com facebook