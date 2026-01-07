Vandali in azione Il sindaco | Adesso basta

Recenti atti di vandalismo hanno coinvolto diverse aree pubbliche della città, tra cui il ripristino di una fontanella rimossa ripetutamente, oltre a danni a cestini e altre attrezzature comunali. Il sindaco ha espresso la volontà di fermare questi comportamenti, sottolineando l’importanza di rispettare gli spazi condivisi per il benessere di tutta la comunità. È fondamentale sensibilizzare e promuovere un senso di responsabilità civica tra i cittadini.

Il rubinetto di una fontanella pubblica sparito tre volte. E poi cestini distrutti e attrezzature pubbliche danneggiate. Da inizio anno il conto dei danni provocati da vandali e teppisti a Mandello del Lario continua a salire. Il sindaco Riccardo Fasoli (nella foto) non ne può più e avverte: "Simili comportamenti non verranno più tollerati. Se i responsabili verranno individuati, pagheranno e ne risponderanno, non ci saranno scuse che tengano". L’elenco è lungo, a cominciare, in ordine di tempo, del rubinetto di una vedovella rubato, sostituito, rubato di nuovo, sostituito ancora, rubato per la terza volta, con la fontanella adesso inutilizzabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vandali in azione. Il sindaco: "Adesso basta" Leggi anche: Vandali in azione allo stadio. Pista di atletica danneggiata. Il sindaco: "Un grave atto" Leggi anche: Vandali ripresi in azione: "Costituitevi" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vandali in azione. Il sindaco: Adesso basta; Vandali contro il nuovo municipio. Immagini al vaglio per incastrarli; Vandali colpiscono due pensiline smart a Messina in 24 ore: Basile annuncia tolleranza zero; Vandali a Giffoni, imbrattato il murales di Baseman appena restaurato. Vandali in azione, la Pro Loco presa d'assalto. Il sindaco: «Invito i responsabili a presentarsi in Comune per chiedere scusa e pagare i danni» - Hanno scavalcato la recinzione dell'area sportiva e associativa di piazzale Ragazzi del 99, danneggiando la rete, rotto i finestroni della cucina utilizzata dalla Pro loco ... ilgazzettino.it Vandali in azione a Novoli, danneggiato il campo dell’oratorio inaugurato da appena 20 giorni - Era stato inaugurato solo venti giorni fa il nuovo campo da gioco dell’oratorio di Novoli, ma nella notte della vigilia di Natale è stato danneggiato da ignoti vandali. giornaledipuglia.com

Vandali contro il nuovo municipio. Immagini al vaglio per incastrarli - Hanno danneggiato la sede comunale nel parco Albanesi proprio alla vigilia dell’insediamento negli uffici. msn.com

La Provincia Unica TV. . Vandali in azione nella piccola stazione di Nuova Olonio. Sospettati due giovanissimi accompagnati in caserma - facebook.com facebook

#Cronaca Vandali in azione alla Circumvesuviana: massacrano di botte il vigilante che voleva fermarli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.