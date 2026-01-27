Vandali in azione alla vigilia del Giorno della Memoria muri imbrattati con una svastica

L'atto vandalico avvenuto alla vigilia del Giorno della Memoria coinvolge un muro imbrattato con una svastica vicino a Villa Verucchio. Un gesto che richiama l'importanza di ricordare e rispettare la storia, evitando simili atti di intolleranza. La comunità si impegna a monitorare e prevenire comportamenti che ledono il rispetto dei valori fondamentali.

Una svastica incisa su un muro, accanto al Centro unico di prenotazione di Villa Verucchio, in piazza Borsalino. Un segno che non può passare inosservato, soprattutto perché comparso nei giorni immediatamente precedenti al Giorno della Memoria. In paese si è aperto subito un dibattito: c’è chi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

