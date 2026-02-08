Cilavegna gomme squarciate alle auto in sosta | denunciato 35enne

Questa mattina a Cilavegna, alcune auto in sosta sono state trovate con le gomme squarciate. La polizia ha denunciato un 35enne sospettato di essere l’autore di questi atti vandalici. Finora non ci sono motivazioni chiare dietro i danni, che sembrano essere stati fatti senza un motivo preciso e sembrano colpire le vetture a caso. Le vittime si sono rivolte alle forze dell’ordine per capire cosa stia succedendo.

Cilavegna (Pavia), 8 febbraio 2026 - Atti vandalici, senza un apparente motivo, ma con danni per le vittime, forse scelte a caso. Pneumatici di auto in sosta squarciati, nelle vie del centro abitato di Cilavegna. I carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, della Compagnia di Vigevano, sono partiti da una segnalazione pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo "Sei di Cilavegna se.", dove vengono riferiti diversi episodi simili, ai danni di più automobili parcheggiate in strada, trovate dai proprietari con gli pneumatici danneggiati, verosimilmente con un oggetto appuntito. I militari, agendo d'iniziativa, dunque ancor prima che le vittime sporgessero formale denuncia per l'accaduto, hanno provato ad analizzare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti, sia quello comunale che altri di privati.

