Iran sul nucleare Nuovi progressi nel dialogo con gli Usa Vance Nessuna chance che l' America sia trascinata nella guerra in Medio Oriente'

Le questioni sul nucleare iraniano continuano a occupare l’attenzione internazionale, con segnali di avanzamento nei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Nel frattempo, le autorità statunitensi ribadiscono che non ci sono intenzioni di coinvolgere gli Stati Uniti in un conflitto prolungato nel Medio Oriente, anche se sono in corso valutazioni strategiche. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte della comunità internazionale.

Donald Trump sta ancora valutando possibilità ma non c'è alcuna chance che gli Stati Uniti vengano trascinati in una lunga guerra. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance in un’intervista al Washington Post, sottolineando di non sapere cosa deciderà Trump, ovvero se attaccare per «garantire che l’Iran non abbia un’arma nucleare» oppure risolvere la questione con la diplomazia. Vance afferma inoltre continua a ritenersi uno «scettico degli interventi militari» all’estero, e lo stesso vale per Trump. «Penso che tutti preferiamo l’opzione diplomatica, ma dipende da cosa faranno e diranno gli iraniani». Dopo una giornata di discussioni a Ginevra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di aver avuto i colloqui «più intensi» finora con gli americani. 🔗 Leggi su Feedpress.me

