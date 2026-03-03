Guerra in Medio Oriente 2026 | gli USA e Israele contro l’Iran il conflitto oltre i confini

Nel 2026, il conflitto in Medio Oriente vede coinvolti Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con scontri che si estendono oltre i confini della regione. Le tensioni tra i paesi sono aumentate, generando ripercussioni sia sul piano regionale che internazionale, in particolare a livello economico. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti continui sugli sviluppi delle operazioni militari e delle reazioni internazionali.

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente.

Taremi shock: «Vado in guerra per l’Iran!». Il conflitto in Medio Oriente ferma il mondo del calcio: la decisione dell’ex InterSassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se lo contendono le big di Serie A! 5 anni fa sarebbe potuto essere del Bologna: il retroscena Pio...

Medio Oriente in Fiamme Stati Uniti e Israele colpiscono l’Iran©

Si allarga la guerra in Medio Oriente, l'Iran Non negozieremo con gli UsaROMA (ITALPRESS) – Il movimento sciita libanese Hezbollah, proxy dell’Iran, ha lanciato missili e droni nel nord di Israele, segnando il ... iltempo.it

Viaggi e mobilità in Medio Oriente: informazioni, regole e contatti utili durante la guerraLe informazioni per chi viaggia o è in Medio Oriente durante il conflitto 2026 iniziato da USA, Israele e Iran che totta tutta la regione ... missionline.it

Medio Oriente in fiamme: nel terzo giorno di attacchi statunitensi e israeliani sull’Iran, il conflitto si allarga con bombe sul Libano, missili su Gerusalemme, Dubai e Doha. Intanto centinaia di navi sono bloccate nello stretto di Hormuz, mentre le borse crollano e - facebook.com facebook

L'alleanza anti Shahed contro l'Iran, che ha imparato dal Cremlino. L'Ucraina manda i suoi esperti a insegnare in medio oriente come difendersi dagli attacchi dei droni di Teheran di @Micol_Fla x.com