Nel match giocato allo stadio Mirabello di Reggio Emilia, il Valorugby Emilia ha battuto la capolista Rovigo con il punteggio di 16-11. La partita ha modificato la classifica del campionato, portando i padroni di casa a ottenere una vittoria importante contro la squadra in testa alla classifica.

Lo stadio Mirabello di Reggio Emilia ha ospitato uno scontro che ha ridisegnato le gerarchie del campionato, con il Valorugby Emilia che ha superato la capolista Rovigo per 16-11. La vittoria, ottenuta grazie a una difesa ferrea e alla precisione dei calciatori locali, avvicina i Diavoli a un solo punto dalla vetta della classifica, nonostante abbiano disputato un incontro in meno rispetto agli avversari. L’atmosfera nel fortino reggiano era carica di tensione, dove ogni azione contava più del risultato finale immediato. I giocatori hanno mostrato una lucidità rara nei momenti decisivi, trasformando lo sforzo fisico in un vantaggio tattico concreto contro una squadra rodigina che non si è arresa fino all’ultimo istante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valorugby: 16-11 a Rovigo, i Diavoli sfidano la vetta

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