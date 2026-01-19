Il Valorugby Emilia ha ottenuto una vittoria importante battendo il Petrarca con il punteggio di 18-10. La partita, disputata a Brisighella, ha visto i Diavoli solitari mantenere il primato in classifica, grazie a una prestazione compatta e determinata. La squadra ha mostrato solidità in mischia e continuità nel gioco, consolidando la propria posizione nel campionato di rugby italiano.

Valorugby 18 Petrarca 10 VALORUGBY EMILIA: Brisighella; Bruno (77’ Brugnara), Cuminetti (67’ Schiabel), Leituala, Lazzarin (64’ Colombo); Hugo, Casilio; Ruaro (64’ Sbrocco), Wagenpfeil (cap.), Roura; Portillo (61’ Rimpelli), Schinchirimini; D’Amico (46’ Favre), Bigi (46’ Cruz), Brugnara (64’ Taddei). N.e.: Gherardi. All.: M.Violi. PETRARCA PADOVA: Lyle (74’ De Sanctis); Scagnolari, De Masi, Broggin, Minozzi M.; Donato, Citton (60’ Chillon); Trotta (55’-62’ Botturi), Nostran (54’ Casolari), Romanini; Ghigo, Galetto (69’ Marchetti); Torres (61’ Alongi), Zapata (47’ Bizzotto), Pelliccioli (46’ Minervino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Battuto il Petrarca, Diavoli solitari in vetta

Rugby, Serie A Elite: Viadana cade a Vicenza, il Petrarca balza solo in vetta

La sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, Serie A Elite, si è conclusa con il risultato di Vicenza, dove il Viadana ha subito una sconfitta. Il Petrarca, approfittando di questa occasione, si è issato in vetta alla classifica. Le ultime tre sfide del turno prenatalizio hanno chiuso il programma, con la competizione che riprenderà a gennaio.

Rugby, Serie A Elite: Valorugby batte il Petrarca nel big match e vola in vetta

Nell’ottava giornata della Serie A Elite di rugby, il Valorugby Emilia ha conquistato una vittoria importante contro il Petrarca Padova, consolidando la propria posizione in classifica. La partita ha messo in evidenza l’equilibrio tra le squadre e il livello di competitività del campionato italiano di rugby. Con questa vittoria, il Valorugby si issa in vetta alla classifica, confermando il suo ruolo tra le contendenti al titolo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il Petrarca al Mirabello. C’è in palio il primato - Reggio e Padova si sono già incontrate in autunno in Coppa Italia, sempre al Mirabello, e in quell’occasione i granata di Violi vinsero con un gioco sopraffino, portando in meta Rimpelli, Portillo, De ... ilrestodelcarlino.it