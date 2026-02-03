Cultura e territorio nasce l' associazione giovanile Nocerina

Questa mattina a Nocera Inferiore è stata ufficialmente inaugurata l’associazione giovanile

Cultura, aggregazione giovanile e sostegno sociale sono i pilastri su cui l’A.G.N. intende operare Nasce l’Associazione Giovanile Nocerina – Custodi del Patrimonio della Nocerinità (A.G.N.), un progetto che affonda le proprie radici in una storia lunga oltre un secolo e guarda al futuro con responsabilità e consapevolezza. L’A.G.N. non rappresenta un nuovo inizio ma la naturale prosecuzione di un cammino avviato nel 1910 con Carlo Cattapani. Un filo rosso che attraversa 116 anni di storia e che non si è mai spezzato. La Nocerinità che l’Associazione si impegna a custodire è un’identità viva, che va oltre l’evento sportivo e si esprime come orgoglio territoriale, cultura popolare e senso di appartenenza alle comunità di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Como Lake Hub è uno spazio dedicato a promuovere innovazione, cultura e sviluppo nel territorio di Como.

