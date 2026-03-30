Valmontone MagicLand e Anas presentano DogLand - Anas

A MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, da ora consente l’ingresso ai cani al seguito delle famiglie. La collaborazione tra il parco e l’ente che gestisce le strade ha portato alla presentazione di DogLand, un’area dedicata ai cani all’interno della struttura. La novità è stata annunciata dai rappresentanti di MagicLand e Anas durante una conferenza stampa.

A MagicLand gli amici a quattro zampe entrano con le famiglie nel Parco e diventano parte del divertimento. Nasce così DogLand - Anas, tra le prime aree cani ludico-ricreative in Europa in un parco divertimenti. L’inaugurazione ufficiale si terrà il 3 aprile, in occasione dell’apertura della stagione 2026. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra MagicLand e Anas (società del Gruppo Fs), da anni impegnata nella cultura della sicurezza stradale attraverso campagne di sensibilizzazione. Anas, oltre a occuparsi della gestione e manutenzione della rete viaria nazionale, porta avanti un costante lavoro di prevenzione sui comportamenti a rischio, tra cui l’abbandono degli animali lungo le strade. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Valmontone, MagicLand e Anas presentano DogLand - Anas Articoli correlati Valmontone, in arrivo una nuova montagna russa al MagicLand. La prima in legno in ItaliaMagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro e Sud Italia situato a Valmontone nel sud della provincia di Roma, e Martin & Vleminckx Ltd... Il parco in cui i bambini delle elementari giocano a fare «irruzioni militari». Polemica sull’iniziativa a MagicLand a ValmontoneLa locandina si intitola “School Days – A MagicLand giocando s’impara!”, ma quello che sembra stridere sono le immagini sullo sfondo: degli uomini,... Contenuti utili per approfondire Valmontone MagicLand e Anas presentano... Valmontone, a Magicland nasce l’area per il divertimento dei caniL'inaugurazione ufficiale di DogLand-Anas si terrà il 3 aprile, in occasione dell'apertura della stagione 2026 ... dire.it Roma: Magicland e Anas presentano Dogland, tra le prime aree cani ludico-ricreative in EuropaL’iniziativa è frutto della collaborazione tra MagicLand e Anas, società del Gruppo FS, da anni attiva nella promozione della cultura della sicurezza stradale attraverso campagne di sensibilizzazione. romadailynews.it