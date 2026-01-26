Il parco in cui i bambini delle elementari giocano a fare irruzioni militari Polemica sull’iniziativa a MagicLand a Valmontone

Al parco MagicLand di Valmontone è stata criticata un'iniziativa intitolata “School Days – A MagicLand giocando s’impara!”, che mostra immagini di uomini armati e in tuta mimetica impegnati in simulazioni di irruzioni militari. La scelta ha suscitato polemiche tra genitori e cittadini, preoccupati per il messaggio trasmesso ai bambini, mentre gli organizzatori sostengono si tratti di un’attività educativa e ludica.

La locandina si intitola “ School Days – A MagicLand giocando s’impara! ”, ma quello che sembra stridere sono le immagini sullo sfondo: degli uomini, armati e in tuta mimetica, pronti a fare un blitz. Si è scatenata della polemica intorno alla seconda edizione dell’iniziativa, promossa dal parco divertimenti di Valmontone, alle porte di Roma, in collaborazione con le forze dell’ordine. «L’elemento ostile». Secondo quanto riporta Repubblica, che ricostruisce il caso, il progetto è dedicato agli alunni della primaria e della secondaria di primo grado, ovvero per bambini a partire dai sei anni. Nel corso della giornata si fanno vedere azioni dimostrative di soccorso, simulazioni di salvataggio con i cani, ma anche momenti di dibattito sul cyberbullismo e sull’educazione stradale.🔗 Leggi su Open.online

Al parco MagicLand si sono svolte esercitazioni militari rivolte alle scuole, suscitando reazioni contrastanti.

