Valmontone in arrivo una nuova montagna russa al MagicLand La prima in legno in Italia
A Valmontone, nel parco MagicLand, sta per arrivare la prima montagna russa in legno in Italia. Questa nuova attrazione, realizzata in collaborazione con Martin & Vleminckx Ltd, leader mondiale nel settore, rappresenta un importante investimento per il parco. L’obiettivo è offrire un’esperienza unica e di qualità ai visitatori, consolidando la posizione di MagicLand come principale destinazione di divertimento nel Centro e Sud Italia.
MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro e Sud Italia situato a Valmontone nel sud della provincia di Roma, e Martin & Vleminckx Ltd (MV Rides), tra i leader mondiali nella progettazione e realizzazione di montagne russe in legno, annunciano con orgoglio una collaborazione senza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
