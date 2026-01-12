Valmontone in arrivo una nuova montagna russa al MagicLand La prima in legno in Italia

A Valmontone, nel parco MagicLand, sta per arrivare la prima montagna russa in legno in Italia. Questa nuova attrazione, realizzata in collaborazione con Martin & Vleminckx Ltd, leader mondiale nel settore, rappresenta un importante investimento per il parco. L’obiettivo è offrire un’esperienza unica e di qualità ai visitatori, consolidando la posizione di MagicLand come principale destinazione di divertimento nel Centro e Sud Italia.

