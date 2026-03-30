Valditara | C’è timore da parte dei docenti ma le aggressioni sono in calo I numeri citati dal ministro

Il ministro dell’istruzione ha affermato che, sebbene persistano timori tra gli insegnanti, le aggressioni nelle scuole sono in diminuzione. Recentemente, si è verificato un episodio a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello una docente di francese. I numeri forniti dal ministro indicano una riduzione complessiva di questi incidenti rispetto al passato.

Le aggressioni ai danni degli insegnanti restano un tema sensibile nel dibattito pubblico, soprattutto dopo il caso di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove nei giorni scorsi uno studente tredicenne ha accoltellato la propria docente di francese. Interpellato dai cronisti a margine di un convegno a Palazzo Pirelli a Milano, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha riconosciuto un clima di preoccupazione tra i docenti, ma ha invitato a leggere i dati in una prospettiva diversa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Valditara: “Aggressioni ai docenti in calo”. I numeri citati dal ministroNel corso di un’intervista al Messaggero, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interviene sul tema delle aggressioni ai danni... Valditara a tutto campo da Bari: le risposte del Ministro su maturità, app per lo psicologo, aumenti medi complessivi di 416 euro per i docenti dal 2019 al 2025-2027Direttamente dal Salone dello Studente di Bari, il Ministro Giuseppe Valditara ha inaugurato un nuovo formato di comunicazione rispondendo via... Una selezione di notizie su Valditara C'è timore da parte dei... Argomenti discussi: Chiara Mocchi, la prof accoltellata: Stiamo accanto al ragazzo che mi ha colpito, non porto rabbia. Il legale del 13enne: distaccato...; LEGA * CAMERA: DOCENTE ACCOLTELLATA, MIELE (LEGA): EPISODIO AGGHIACCIANTE, RIPENSARE DISAGIO GIOVANI. Professoressa accoltellata a Trescore, Valditara: «Abbiamo parlato per un'ora, insieme un appello ai genitori per stare più vicini ai figli»I metal detector a scuola per impedire casi come quello bergamasco: «Sarebbe assurdo ma sui ragazzi vengono trovate tante armi improprie» ... bergamo.corriere.it