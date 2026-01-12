Valditara a tutto campo da Bari | le risposte del Ministro su maturità app per lo psicologo aumenti medi complessivi di 416 euro per i docenti dal 2019 al 2025-2027

Il ministro Giuseppe Valditara interviene a Bari per aggiornare su temi scolastici e salariali. Nel dettaglio, annuncia un aumento medio di 416 euro mensili per i docenti tra il 2019 e il 2027 e presenta una nuova app dedicata al supporto psicologico degli studenti. Questi interventi mirano a migliorare il sistema scolastico italiano, con attenzione alle risorse e al benessere degli studenti e del personale docente.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.