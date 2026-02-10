Brescia bimba va in ospedale con la madre e scopre di essere incinta | arrestato il padre accusato di averla violentata

Una ragazza di 13 anni è finita in ospedale con la madre, scoprendo di essere incinta. La polizia ha arrestato il padre, accusato di averla violentata più volte. La bambina ha raccontato tutto, e ora l’uomo si trova in manette. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini continuano per fare luce su questa vicenda terribile.

Un caso drammatico di violenza sessuale aggravata ha scosso la città di Brescia, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver abusato ripetutamente della propria figlia minorenne. La vicenda è emersa grazie alla tempestività degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine, che hanno permesso di avviare rapidamente le indagini e proteggere la giovane vittima. Leggi anche: India, bambina stuprata a 10 anni resta incinta: possibile l’aborto La scoperta in ospedale. Tutto è iniziato quando la bambina ha manifestato dolori addominali persistenti, preoccupando la madre. Decisa a chiarire le cause dei malesseri della figlia, la donna ha portato la piccola in ospedale, dove i medici hanno compiuto gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

A Brescia, una bambina di appena 12 anni scopre di essere incinta dopo essere stata violentata dal padre.

Un uomo di 29 anni originario del Bangladesh è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver violentato una bambina di 10 anni in un centro di accoglienza in Valtrompia.

