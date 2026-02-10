Bimba va in ospedale con la madre e scopre di essere incinta | il padre arrestato per averla violentata

A Brescia, una bambina di appena 12 anni scopre di essere incinta dopo essere stata violentata dal padre. La ragazza era andata in ospedale con la madre, che ha scoperto tutto durante le visite. L’uomo è stato arrestato subito dopo le accuse. La famiglia ora cerca di affrontare il trauma e di aiutare la bambina a riprendersi.

Un padre è stato arrestato dopo che la sua bambina di pochi anni è rimasta incinta.

