Dal 10 al 12 aprile si svolgerà a CasermArcheologica a Sansepolcro l'evento intitolato

Arezzo, 30 marzo 2026 – Si chiama Utopie Possibili Dialoghi tra arte e scienza l’evento in programma dal 10 al 12 aprile a CasermArcheologica, Sansepolcro. Tre giornate di incontri per mettere in relazione arte e scienza come strumenti di lettura del presente. È questo il cuore di UTOPIE POSSIBILI, il progetto promosso da CasermArcheologica che, dal 10 al 12 aprile 2026, riunisce artisti, scienziati e studiosi in un programma di dialoghi, conferenze e momenti performativi. L’iniziativa nasce dall’idea che la conoscenza si costruisca attraverso sguardi diversi, capaci di interrogare la realtà da più prospettive. Arte e scienza, in questo contesto, diventano pratiche complementari, entrambe orientate all’osservazione, alla formulazione di ipotesi e alla costruzione di nuovi immaginari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Utopie Possibili, dialoghi tra arte e scienza l’evento in programma dal 10 al 12 aprile a CasermArcheologica

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