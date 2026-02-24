Va a trovare il marito in ospedale e scopre che è morto il giorno prima | riaperto il caso

Una donna si reca in ospedale per visitare il marito e scopre che è deceduto il giorno prima. La scoperta la lascia sconvolta e spinge a riaprire un caso che sembrava chiuso. Le indagini puntano ora a chiarire le circostanze della morte, mentre i familiari chiedono risposte precise. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si interroga sulle eventuali responsabilità. La questione resta al centro dell’attenzione pubblica.

Reggio Emilia, 24 febbraio 2026 – Un trauma inimmaginabile, seguito da una battaglia legale che ora segna un importante punto di svolta. Si è recata all' ospedale Maggiore di Parma per fare la consueta visita al marito ricoverato, ma arrivata in reparto ha trovato il letto vuoto. È in quel momento che le è stata comunicata la raggelante notizia: l'uomo era deceduto il giorno prima. Il personale sanitario si è giustificato spiegando di aver provato a contattarla telefonicamente, senza però ricevere risposta. Il malore in bagno e le patologie pregresse. Il caso, risalente al gennaio 2024 e inizialmente archiviato, è stato ora riaperto, il paziente, un uomo di 49 anni, si trovava ricoverato nel reparto di Diabetologia e Reumatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria parmense: era in cura per una malaria complicata da una chetoacidosi diabetica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Va a trovare il marito in ospedale a Parma ma lui è mortoUna donna si è recata all'Ospedale Maggiore di Parma per vedere il marito, ricoverato per problemi di salute, ma ha scoperto che era deceduto.

Donna travolta e uccisa mentre va a trovare il figlio ricoverato in ospedaleUna donna di Rotello, in Molise, è stata tragicamente investita e uccisa mentre si recava in ospedale a Chieti, in Abruzzo, per visitare il figlio ricoverato.

Va a trovare il marito al Maggiore e scopre che è morto. Ma nessuno l'ha avvisataAndando a trovare il marito, che era ricoverato nel reparto di Diabetologia e reumatologia del Maggiore, la moglie ha trovato il letto vuoto. E in quel momento le hanno detto che l'uomo, un 49enne di ...

Va a trovare il padre in carcere con la droga nelle scarpe: 17enne arrestato a LecceAvrebbe dovuto consegnare oltre 400 grammi di droga - tra hashish e cocaina - al padre durante un colloquio nel carcere di Lecce. E per nascondere la droga aveva indossato un paio di scarpe gemelle ...

Parma, va in ospedale dal marito ricoverato e trova il letto vuoto: «Ditemi com'è morto e perché non lo sapevo»