Usa Pete Hegseth rende omaggio ai veterani del Vietnam

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha partecipato a Washington a una cerimonia dedicata ai veterani del Vietnam, rendendo omaggio al loro servizio durante un periodo complesso. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale e ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e familiari dei veterani. È stato ricordato il contributo di coloro che hanno combattuto in quella guerra.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha partecipato a Washington a una cerimonia in onore dei veterani del Vietnam, rendendo omaggio al loro servizio durante un periodo storico difficile. Durante il discorso al Vietnam Veterans Memorial, Hegseth ha dichiarato: “Ciò che la generazione del Vietnam ha fatto, lo ha fatto in un momento in cui era impopolare. Indossare l’uniforme e combattere per il proprio Paese è la cosa più onorevole che si possa fare”. Il segretario ha sottolineato l’impegno del Dipartimento della Difesa nel garantire che i veterani del Vietnam siano sempre ricordati e onorati, affermando: “Che possiamo sempre ricordare ciò che hanno fatto e continuare a tramandarlo alla generazione attuale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Pete Hegseth rende omaggio ai veterani del Vietnam Articoli correlati Fenomenologia di Pete Hegseth, la maschera grottesca del nazionalismo UsaNella sala stampa del Pentagono il generale Dan Caine parla con la calma di chi sa che ogni parola può cambiare il corso della guerra in Medio... Pete Hegseth, il segretario della guerra che bombarda l’Iran in nome di DioCinque croci medievali tatuate sul petto, una spada con l’iscrizione latina Deus vult sull’avambraccio, e il podio del Pentagono come pulpito. Contenuti utili per approfondire Pete Hegseth Temi più discussi: Il Dio della guerra made in Usa non è lo stesso Dio dei cristiani; Duemila paracadutisti Usa diretti verso il Golfo; Anthropic, OpenAI...: perché gli inventori dei LLM mettono in guardia le Forze Armate contro il loro utilizzo?; Altro che macchietta! Pete Hegseth, il falco del Pentagono che scavalca Trump a destra. Hegseth, il falco del Pentagono: da figura controversa a regista della linea dura UsaAttenzione a liquidarlo come un personaggio folkloristico o sopra le righe. Pete Hegseth, numero uno del Pentagono nell’amministrazione Trump, si sta ... thesocialpost.it Il crociato di TrumpFenomenologia di Pete Hegseth, la maschera grottesca del nazionalismo UsaReduce di guerra, commentatore di Fox News, e caricatura dell’ideologo della guerra culturale conservatrice. Il Segretario della Difesa, pardon della Guerra, è una delle figure più mediatiche dell’eco ... linkiesta.it Il segretario Usa alla Guerra Pete Hegseth durante la prima funzione religiosa al Pentagono dall’inizio della guerra in Iran ha invocato dio affinché «ogni proiettile raggiunga il suo bersaglio» e si scateni «la violenza schiacciante dell’azione contro coloro che - facebook.com facebook "Noi negoziamo con le bombe", dice il segretario della Difesa americano Pete Hegseth. Prima o poi andrà fatta una lunga analisi sulla quantità di danni culturali, sociali e cognitivi che ha fatto la TV commerciale e pure la propaganda hollywoodiana. Hegseth p x.com