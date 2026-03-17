Nel cuore della sala stampa del Pentagono, il generale Dan Caine si esprime con tono calmo mentre discute di questioni militari relative alla regione. Nella stessa cornice, Pete Hegseth si presenta come figura pubblica nota per il suo nazionalismo statunitense, assumendo spesso un ruolo di spicco nei dibattiti pubblici. La sua presenza e il suo stile contribuiscono a delineare un’immagine forte e controversa del nazionalismo americano attuale.

Nella sala stampa del Pentagono il generale Dan Caine parla con la calma di chi sa che ogni parola può cambiare il corso della guerra in Medio Oriente. Accanto a lui, Pete Hegseth si muove su un altro registro. Quando prende la parola cita un passo della Bibbia dal libro dei Salmi: «Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia». Poi promette che l’esercito americano riverserà «morte e distruzione dal cielo per tutto il giorno». Il contrasto tra i due uomini è teatrale. Caine usa il linguaggio prudente della tradizione strategica americana, Hegseth parla come un predicatore sotto stupefacenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Fenomenologia di Pete Hegseth, la maschera grottesca del nazionalismo Usa

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