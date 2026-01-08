Trump | Caracas comprerà solo made in Usa

Il presidente Donald Trump ha annunciato che il Venezuela acquisterà esclusivamente prodotti statunitensi, utilizzando i fondi derivanti dal nuovo accordo sul petrolio tra i due paesi. Questa decisione segna un cambiamento nelle relazioni commerciali e strategiche tra Washington e Caracas, con implicazioni sulle importazioni e sulle politiche economiche di Caracas. L'annuncio è stato comunicato tramite il social Truth, evidenziando l'importanza delle recenti trattative nel contesto delle dinamiche geopolitiche.

5.19 "Il Venezuela acquisterà solo prodotti americani con i soldi che riceverà dal nostro nuovo accordo sul petrolio", ha scritto Trump sul suo social Truth. Gli acquisti includeranno fra l'altro prodotti agricoli, medicinali e apparecchiature per migliorare la rete elettrica e gli impianti energetici. "In altre parole,il Venezuela si impegna a fare affari con gli Usa come suo principale partner. Una scelta saggia", ha aggiunto Trump. L'intesa arriva dopo la cattura di Maduro e prevede la cessione di 30-50 mln di barili di greggio.

