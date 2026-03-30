Usa la fuga del canguro Chesney da uno zoo del Wisconsin

Un canguro è scappato dallo zoo Sunshine Farm di Necedah, nello stato del Wisconsin, e ha trascorso tre giorni in libertà prima di essere catturato. La fuga è avvenuta senza incidenti e l’animale è stato ritrovato all’interno della proprietà. Le autorità locali hanno avviato operazioni di ricerca e messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori fughe o pericoli.

Un canguro è fuggito per tre giorni dallo zoo Sunshine Farm di Necedah, che si trova nello Stato Usa del Wisconsin. L’animale, un esemplare di 16 mesi chiamato Chesney, ha superato con un salto la recinzione di due metri e mezzo e si è dato alla macchia. La fuga è iniziata mercoledì 25 marzo e si è conclusa sabato 28. Chesney è stato scoperto rannicchiato sotto un albero in una zona boschiva. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, la fuga del canguro Chesney da uno zoo del Wisconsin Articoli correlati È nata Zeya, uno dei leopardi più rari al mondo: la speranza passa anche da uno zoo ingleseIn uno zoo inglese è nata Zeya, rarissima cucciola di leopardo dell'Amur, uno dei felidi più minacciati del pianeta. Nato un okapi in uno zoo inglese: il video del parto che racconta una specie rarissima e a rischio estinzioneLieto evento allo Yorkshire Wildlife Park: nasce un raro cucciolo di okapi, una specie minacciata di estinzione e unica parente vivente delle giraffe. Una selezione di notizie su Usa la fuga del canguro Chesney da uno... Argomenti discussi: Canguro col pannolino in fuga dallo zoo, la folle ricerca: Ci ha tenuti tutti col fiato sospeso; Canguro in fuga nel Wisconsin, ricerche senza sosta per Chesney.