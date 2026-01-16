Nato un okapi in uno zoo inglese | il video del parto che racconta una specie rarissima e a rischio estinzione
Nel Yorkshire Wildlife Park è nato un cucciolo di okapi, una delle specie più rare e a rischio di estinzione. Questo evento rappresenta un importante passo nella conservazione di questa specie unica, parente delle giraffe. Il video del parto offre uno sguardo intimo su questa nascita, contribuendo a sensibilizzare sull’importanza della tutela delle specie minacciate.
Lieto evento allo Yorkshire Wildlife Park: nasce un raro cucciolo di okapi, una specie minacciata di estinzione e unica parente vivente delle giraffe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Falconara, festa grande al Parco Zoo: è nato un nuovo Okapi - Un nuovo lieto evento, di rilevanza internazionale, al Parco Zoo Falconara. ilrestodelcarlino.it
Allo zoo c’è Italo il primo Okapi nato in Italia - Si chiama Italo in omaggio al Belpaese ed è l’unico esemplare a livello nazionale nato per la prima volta in Italia. ilrestodelcarlino.it
Fiocco azzurro al Parco Zoo: ecco Italo, il primo cucciolo di okapi nato in Italia - Ficco azzurro al Parco Zoo Falconara: nasce per la prima volta in Italia un cucciolo di okapi (Okapia johnstoni). corriereadriatico.it
