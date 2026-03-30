usa donald trump mostra i rendering della nuova ala est della casa bianca

Il presidente degli Stati Uniti ha presentato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One i rendering della nuova ala est della Casa Bianca. Il progetto include la realizzazione di una sala da ballo dal valore di circa 400 milioni di dollari. I dettagli sono stati mostrati durante il volo, senza ulteriori commenti ufficiali.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mostrato ai giornalisti a bordo dell’ Air Force One i rendering della nuova ala est della Casa Bianca, progetto che prevede la costruzione di una sala da ballo del valore di 400 milioni di dollari. Trump ha sottolineato che il progetto è «in anticipo sui tempi e al di sotto del budget», spiegando che la nuova sala da ballo è necessaria per ospitare eventi ufficiali senza ricorrere a tendoni sul prato. L’ala est era stata demolita lo scorso ottobre senza preavviso e da allora sono in corso i lavori preparatori nel sottosuolo. I funzionari della Casa Bianca precisano che la costruzione in superficie non inizierà prima di aprile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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