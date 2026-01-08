Donald Trump sta valutando l’acquisto della Groenlandia afferma la Casa Bianca

Il 7 gennaio, la Casa Bianca ha annunciato che Donald Trump sta considerando l’acquisto della Groenlandia. La portavoce Karoline Leavitt ha precisato che, oltre alla possibilità di un accordo, potrebbe essere presa in considerazione anche un’azione militare per ottenere il controllo del territorio, che è una regione semiautonoma della Danimarca. La notizia suscita interesse e riflessioni sulle strategie statunitensi riguardo a questa area strategica.

