Us Città di Fasano pareggio in trasferta a Pompei | la vetta è a cinque punti

Nel match della 29ª giornata della Serie D-Girone H, Pompei e Fasano si sono affrontate allo stadio “Vittorio Bellucci” terminando 1-1. I biancazzurri hanno creato diverse occasioni da rete, ma non sono riusciti a trovare il gol della vittoria. La classifica vede ora la squadra ospite a cinque punti dalla vetta, mantenendo aperte le possibilità di aggancio.

Vantaggio degli ospiti dopo due minuti su rigore, trasformato da Corvino. Poi dopo una ventina di minuti arriva il pari degli ospiti: il match termina 1-1 I campani rispondono al 16' con un cross dalla destra di Ragosta per l'ex Paula Da Silva, la cui girata si stampa sulla traversa e termina sul fondo. Stesso esito, sul fronte opposto al 18', con una bella azione sulla sinistra del Fasano che culmina in un passaggio di Penza per Langella, il cui potente mancino centra la trasversale per poi rimbalzare sulla linea di porta. Sul prosieguo dell'azione Falzerano crossa per Penza, il cui colpo di testa da buona posizione si rivela però debole e centrale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Us Città di Fasano, pareggio in trasferta a Pompei: la vetta è a cinque punti Articoli correlati Fasano vince in trasferta a Francavilla in Sinni e accorcia dalla vettaIl successo per 0-2 porta gli uomini di mister Padalino a tre punti da Barletta e Martina. Leggi anche: Us Città di Fasano in vetta: quinta vittoria consecutiva al "Vito Curlo" Una raccolta di contenuti su Us Città di Fasano pareggio in... Temi più discussi: FBC Gravina vs Città Di Fasano - Serie D Girone H Italia - Giornata 2 - Risultato in Diretta partita; Citta di Fasano v Manfredonia (22/03/2026); Calcio Serie D, Fasano in campo a Pompei nella 29esima giornata di campionato; Serie D, Us Fasano poco incisivo sottorete rallenta in esterno. Calcio Serie D, Fasano in campo a Pompei nella 29esima giornata di campionatoFASANO - Torna in terra campana l’Us Città di Fasano, che alle ore 15 di domenica, 29 marzo, sarà protagonista sul terreno di gioco del campo sportivo Vittorio Bellucci della sfida contro il Pompei, ... brindisireport.it Serie D, Fasano batte Manfredonia e continua la corsa alla vettaSfida del Vito Curlo caratterizzata dal ventennale gemellaggio tra le due tifoserie: biancazzurri sulla scia del Barletta capolista ... today.it U.S. Città di Fasano added a new... - U.S. Città di Fasano - facebook.com facebook