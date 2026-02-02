Us Città di Fasano in vetta | quinta vittoria consecutiva al Vito Curlo
Il Fasano conquista la sua quinta vittoria di fila, battendo di misura la Real Acerrana per 1-0 al
Un successo grazie al gol di Banegas. La Paganese in testa alla classifica del Girone H di Serie D. Prossimo turno sabato 7 febbraio FASANO - Quinta vittoria consecutiva per il Fasano, che supera di misura la Real Acerrana per 1-0 ed agguanta la Paganese in testa alla Serie D-Girone H dopo 22 giornate. Il match del “Vito Curlo” si apre al 4’ con Falzerano che conclude dal limite su assist di Corvino, con Rizzitano che blocca in tuffo. Azione simile all’11’, con il capitano che fugge sulla sinistra e serve al centro per Banega, bravo ad incrociare in diagonale portando in vantaggio i biancazzurri.🔗 Leggi su Brindisireport.it
