Fasano vince in trasferta a Francavilla in Sinni e accorcia dalla vetta

L’Us Città di Fasano ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva vincendo 2-0 in trasferta contro il Francavilla in Sinni al stadio “Nunzio Fittipaldi”. Con questa vittoria, la squadra fasanese si porta a tre punti dalla testa della classifica nel Girone H di Serie D, dopo aver disputato 27 turni.

Il successo per 0-2 porta gli uomini di mister Padalino a tre punti da Barletta e Martina. Una marcatura per tempo, a segno a Corvino e Diaz, quest'ultimo dal dischetto Seconda vittoria consecutiva dell'Us Città di Fasano, che espugna per 2-0 il “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni e accorcia dalla vetta del Girone H di Serie D, oggi distante tre punti, dopo 27 giornate. Inizio a spron battuto dei biancazzurri, protagonisti di una prestazione più che positiva, e pericolosi già al 3' con un destro da fuori di Corvino, che sfiora il palo dal limite. Lo stesso capitano, al 7', coglie la parte superiore della traversa con tiro velenoso che quasi sorprende Ciardi, con il portiere lucano che è invece grande protagonista all'11' su di una conclusione mancina di Banegas, ben servito da Penza. 🔗 Leggi su Today.it

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