Ida Platano torna a far discutere sui social, questa volta per il suo dimagrimento. La protagonista di Uomini e Donne ha ricevuto commenti molto duri da parte di alcuni utenti, che non le hanno risparmiato critiche sul suo aspetto. La sua trasformazione ha diviso l’opinione pubblica, tra chi la elogia e chi si scaglia contro di lei. La donna, però, non si è lasciata intimidire e ha deciso di andare avanti per la sua strada.

Ida Platano, volto storico di Uomini e Donne, è tornata sotto i riflettori non per una scelta in studio, ma per i commenti durissimi degli haters sul suo recente dimagrimento. L’ex dama e tronista, oggi imprenditrice e influencer con migliaia di follower su Instagram, ha deciso di mostrare in prima persona tutta la cattiveria gratuita che riceve online, alimentando il dibattito sul body shaming e sul giudizio fisico altrui. Uomini e Donne, inganno Ciro-Martina: duro gesto di Raffaella Mennoia Il dimagrimento di Ida Platano e le critiche social. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Ida Platano ha raccontato sui social il suo percorso di fitness e sana alimentazione che l’ha portata a cambiare il suo corpo in modo evidente. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Ida Platano scatena gli haters per il suo dimagrimento

Negli ultimi giorni, il nome di Ida Platano è tornato protagonista nel mondo di Uomini e Donne, alimentando gossip e segnalazioni.

Ida Platano ha condiviso alcune foto sul suo profilo, mostrando un lato più autentico e naturale.

Uomini e donne, la replica di Ida agli hater: 'Riccardo non mi vorrebbe ora? Avete rotto'Su Instagram, Ida ha risposto a tono a tutte le persone che la stanno criticando perché sarebbe troppo magra e muscolosa ... it.blastingnews.com

Uomini e donne, Ida Platano ancora vittima di body shaming: Cagna in caloreL'ex tronista pubblica alcuni dei messaggi ricevuti via social a commento di foto che la ritraggono in pose giudicate un po' osè e, come già successo in passato, lei replica con un: Avete rotto ... today.it

