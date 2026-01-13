Ciro Solimeno conferma il suo ruolo nel programma Uomini e Donne, nonostante le recenti polemiche. L’interesse si concentra sulle dinamiche tra lui e Martina, con l’ex corteggiatore che sottolinea l’importanza del rispetto reciproco. La sua permanenza sul trono prosegue, mantenendo l’attenzione dei fan e degli spettatori sulle evoluzioni della vicenda.

Ciro Solimeno resta sul trono nonostante la bufera. Ciro Solimeno non lascia il trono di Uomini e Donne. Dopo la confessione che ha scosso il programma – l’ammissione di contatti e incontri segreti con Martina De Ioannon durante il suo percorso da corteggiatore – l’attuale tronista ha scelto di restare al suo posto, affrontando pubblicamente critiche e polemiche. Durante la registrazione del 13 gennaio, è stato mostrato un nuovo video diffuso da Witty Tv, in cui Ciro torna sull’argomento e si dice sorpreso dal silenzio della sua ex. La confessione che ha fatto esplodere il caso. Nei giorni scorsi, Ciro Solimeno ha ammesso di aver violato il regolamento del dating show, frequentando Martina mentre lei era ancora sul trono. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Ciro Solimeno non lascia il trono e attacca Martina: ‘Doveva portare più rispetto’

