Uomini e Donne anticipazioni | Ciro resta sul trono Jakub chiude con Sara
Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne: nel Trono Over, Ciro conferma il suo ruolo di protagonista, mentre Jakub decide di chiudere con Sara, non presentandosi in studio. Nel frattempo, Sebastiano Mignosa fa un tentativo deciso per Elisabetta, creando nuovi risvolti nella puntata. Questi sviluppi offrono un quadro chiaro delle dinamiche attuali, mantenendo un tono sobrio e informativo.
Colpo di scena nel Trono Over: Sebastiano Mignosa tenta il tutto per tutto per Elisabetta, mentre per Sara arriva una doccia fredda: Jakub non vede futuro e non si presenta in studio. Le telecamere si sono riaccese negli studi Elios e le ultime news sono davvero scoppiettanti. Grazie alle anticipazioni della registrazione del 13 gennaio di Uomini e Donne, condotto come sempre da Maria De Filippi, sappiamo che l'attenzione è divisa tra romantici gesti, scontri accesi e addii inaspettati. Gli spoiler sono stati condivisi da Lorenzo Pugnaloni. Trono Over: Sebastiano punta al cuore, Gemma resta al palo La puntata ha visto come protagonisti assoluti Sebastiano Mignosa ed Elisabetta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
