Parco Nazionale del Gargano rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario a Raffaele Di Mauro

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rinnovato per sei mesi l’incarico di Commissario Straordinario del Parco Nazionale del Gargano all’avvocato Raffaele Di Mauro. La decisione, firmata dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, mira a garantire la continuità delle attività e la gestione dell’area protetta, preservando le sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche. L’incarico si inserisce nel contesto delle iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale del

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, on. Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto con il quale è stato rinnovato all'avvocato Raffaele Di Mauro, per un termine di ulteriori sei mesi, l'incarico di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.

