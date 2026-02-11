Un sogno a due ruote che si impenna da Trappeto | il baby Filippo Genna vicecampione nazionale Motorsport Asi
Un ragazzino di Trappeto, Filippo Genna, conquista il secondo posto ai campionati nazionali di motociclismo. A soli 12 anni, il giovane si è messo in mostra con risultati sorprendenti, ricevendo un premio ufficiale per le sue performance. La sua passione per le due ruote lo ha portato a salire sul podio e a ricevere i complimenti di tutto il mondo dello sport.
Il giovanissimo trappetese Filippo Genna è stato insignito di una targa di riconoscimento ufficiale per gli esaltanti risultati ottenuti nel motociclismo nazionale. Un motivo di grande orgoglio per il sindaco e l’Amministrazione comunale che hanno voluto esprimere orgoglio e compiacimento “per le.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Filippo Genna
L’esordio da sogno di Arena con la Roma, entra e fa subito gol: il baby fenomeno che arriva da Sydney
Antonio Arena, giovane talento proveniente da Sydney, debutta con la maglia della Roma a soli 16 anni durante la Coppa Italia contro il Torino.
Solidarietà a quattro ruote, la Befana dell’Asi vola sulla pediatria di Terni
Il Club umbro automotoveicolo d'epoca di Terni, in collaborazione con i club locali Fiat 500 Story, Vespa Interamna e Abarth, partecipa all’iniziativa solidale “La Befana dell’ASI”.
Ultime notizie su Filippo Genna
Argomenti discussi: Un sogno a Istanbul arriva a Teatro Due: amore, memoria e confini d’Europa; Elisa Lubinski e il suo marchio Labile: I gioielli erano un sogno; Un sogno a Istanbul, Maddalena Crippa presenta il suo personaggio - Video; Lo spogliatoio della palestra: quando lo sport diventa un sogno erotico.
Due amici e un sognoVengo dopo il tiggì, ironizzava nel 1988 Renzo Arbore a Indietro tutta!. L’ultimo miracolo del Rinascimento del tennis italiano fa posticipare il TG1 delle 20 alle 21.24, per esaltare i dati ... ilmessaggero.it
Gemelli diversi ad altissima quota: K2, due amici e un sognoIn certe situazioni basta davvero un soffio a separare un dramma irreparabile da una storia da raccontare. È il passaggio più programmatico e al tempo stesso rivelatore di K2 Due amici e un sogno, ... sportmediaset.mediaset.it
IL GIOVANISSIMO TRAPPETESE FILIPPO GENNA PREMIATO AL MOTORSPORT ASI 2025 Filippo, classificandosi secondo nel campionato nazionale 2025, è stato premiato presso la sala stampa dello stadio Olimpico di Roma. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.