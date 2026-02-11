Un sogno a due ruote che si impenna da Trappeto | il baby Filippo Genna vicecampione nazionale Motorsport Asi

Un ragazzino di Trappeto, Filippo Genna, conquista il secondo posto ai campionati nazionali di motociclismo. A soli 12 anni, il giovane si è messo in mostra con risultati sorprendenti, ricevendo un premio ufficiale per le sue performance. La sua passione per le due ruote lo ha portato a salire sul podio e a ricevere i complimenti di tutto il mondo dello sport.

Il giovanissimo trappetese Filippo Genna è stato insignito di una targa di riconoscimento ufficiale per gli esaltanti risultati ottenuti nel motociclismo nazionale. Un motivo di grande orgoglio per il sindaco e l'Amministrazione comunale che hanno voluto esprimere orgoglio e compiacimento "per le

Approfondimenti su Filippo Genna

Ultime notizie su Filippo Genna

IL GIOVANISSIMO TRAPPETESE FILIPPO GENNA PREMIATO AL MOTORSPORT ASI 2025 Filippo, classificandosi secondo nel campionato nazionale 2025, è stato premiato presso la sala stampa dello stadio Olimpico di Roma. - facebook.com facebook