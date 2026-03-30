Uno stalker di Billie Eilish è stato ucciso travolto da un treno

Prenell Rousseau, uomo accusato di stalking dalla cantante nel 2020, è stato investito e ucciso da un treno della Long Island Rail Road a Westbury. La polizia ha confermato l’incidente senza ulteriori dettagli sulle circostanze. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, senza altri coinvolti o testimoni. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica.

Prenell Rousseau, uomo che era stato accusato di stalking da parte di Billie Eilish nel 2020, è stato travolto da un treno della Long Island Rail Road a Westbury. L’incidente mortale rissale al 25 marzo, quando il trentenne veniva investito dal convoglio ferroviario mentre faceva jogging nelle vicinanze dei binari, secondo quanto si legge sul New York Post. Nel maggio 2020, la popstar aveva ottenuto un ordine restrittivo temporaneo nei confronti di Rousseau, a seguito della visita dell’uomo alla residenza della cantante a Los Angeles in sette diverse occasioni. Il trentenne all’epoca si era presentato per la prima volta senza invito a casa della cantante, suonando il campanello e chiedendo se la Eilish vivesse lì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Uno stalker di Billie Eilish è stato ucciso travolto da un treno Articoli correlati Il film-concerto di Billie Eilish è stato posticipato di due mesiHit Me Hard And Soft, il film-concerto di Billie Eilish, diretto da James Cameron, non uscirà più nelle sale venerdì 20 marzo, come previsto in... Leggi anche: Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno Contenuti utili per approfondire Billie Eilish Discussioni sull' argomento Lo stalker di Billie Eilish ucciso dal treno nell’horror di Long Island; Da Baywatch alle manette: la fine della sexy diva della tv; Mentre infuria la guerra, i politici iraniani spingono per l’uscita dal trattato sulle armi nucleari. Billie Joe Armstrong è entusiasta di Billie EilishIl frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong ha parlato con entusiasmo del duetto con Billie Eilish al recente concerto di beneficenza FireAid tenutosi al Kia Forum di Los Angeles, atto a ... rockol.it #News #DivaCinema #BillieEilish approda al cinema con la sua musica. Il film-concerto che ha diretto assieme a #JamesCameron, “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour“, uscirà il 7 maggio al cinema. La data iniziale era il 20 marzo, ma sia Cameron c - facebook.com facebook Billie Eilish condivide uno screenshot dei suoi primissimi "Mi piace" su Instagram, tutti dedicati a Justin Bieber. x.com