Il film-concerto di Billie Eilish, intitolato Hit Me Hard And Soft, è stato rimandato di due mesi. La pellicola, diretta da James Cameron, non uscirà più il 20 marzo come annunciato in precedenza. La data di uscita è stata spostata, ma ancora non si conosce il nuovo appuntamento nelle sale.

Hit Me Hard And Soft, il film-concerto di Billie Eilish, diretto da James Cameron, non uscirà più nelle sale venerdì 20 marzo, come previsto in precedenza. L’uscita del progetto della popstar e del regista, che entrambi avevano annunciato lo scorso novembre, slitterà di due mesi, per motivi tecnici e organizzativi. La nuova data di distribuzione è l’8 maggio. A dare la notizia è stato direttamente Cameron, attraverso un post social in cui si legge: “Stiamo rifinendo il montaggio; mettendo a punto nuove e incredibili tecnologie 3D; aggiungendo alcuni speciali contenuti dietro le quinte che sappiamo amerete”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il film-concerto di Billie Eilish è stato posticipato di due mesi

