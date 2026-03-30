Università di Padova inizia l' 804esimo anno accademico

Oggi l’Università di Padova ha inaugurato l’804esimo anno accademico con una cerimonia nell’Aula Magna di Palazzo Bo. La manifestazione si è svolta in mattinata e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, docenti e studenti. La cerimonia ha segnato l’inizio delle attività accademiche per l’anno in corso.

Oggi, 30 marzo, l'Aula Magna di Palazzo Bo ha accolto la cerimonia di inaugurazione dell'804esimo anno accademico dell'Università di Padova. Presenti anche il presidente della Regione Alberto Stefani e l'ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Università di Padova, inizia l'804esimo anno accademico Articoli correlati Università di Catania, venerdì si inaugura l'anno accademicoVenerdì 13 febbraio, alle 10 e 30, nell’aula magna Santo Mazzarino del monastero dei Benedettini, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del... Università del Sannio, inaugurazione dell’Anno AccademicoSarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi... University of Padova: DII department #unipd #padova #italy #study Tutto quello che riguarda Università di Padova inizia l'804esimo... Temi più discussi: La proteina vimentina e il suo ruolo nella diffusione delle metastasi; Padova- Compie 800 anni l’Universita’ di Padova, fondata nel 1222; Università, dodici facoltà di Padova nella top 100 globale: Iuav e Ca' Foscari di Venezia eccellenze umanistiche; Cammino silenzioso per la pace a Padova, 30 marzo 2026. Padova, università e carcere: inaugurato l'Anno Accademico nella casa di reclusione Due PalazziGiorni come questo dell'inaugurazione dell'Anno Accademico nella casa di reclusione Due Palazzi, misurano un avanzamento di civiltà possibile. Compie ventun anni il polo universitario dell'Ateneo di ... rainews.it Padova, scoppia un incendio in università: evacuato il dipartimento di fisicaPadova, 18 giugno 2024 – Scoppia un incendio all’Università di Padova, evacuato l’ateneo. Non ci sono persone intossicate o ferite nel rogo divampato questa mattina a Palazzo Bo, dove le fiamme hanno ... ilrestodelcarlino.it BREAKING NEWS / UNIPD TRA I PRIMI 50 ATENEI AL MONDO L’Università di Padova si conferma tra gli atenei più competitivi a livello internazionale secondo il QS World University Rankings by Subject 2026 di QS Quacquarelli Symonds. Tra i risultati più - facebook.com facebook