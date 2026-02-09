Università di Catania venerdì si inaugura l' anno accademico
Venerdì 13 febbraio alle 10 e 30 si tiene l’inaugurazione del 591esimo anno accademico dell’Università di Catania. La cerimonia si svolge nell’aula magna Santo Mazzarino del monastero dei Benedettini. Studenti, docenti e autorità si riuniscono per dare il via a un nuovo anno accademico.
Venerdì 13 febbraio, alle 10 e 30, nell’aula magna Santo Mazzarino del monastero dei Benedettini, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del 591esimo anno accademico dell’Università di Catania. L’evento si aprirà con il suggestivo Corteo storico, al quale prenderanno parte le delegazioni dei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
