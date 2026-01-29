Università del Sannio inaugurazione dell’Anno Accademico

Questa mattina a Benevento si tiene l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Sannio. La cerimonia, prevista alle 11:30 nell’Auditorium Sant’Agostino, sarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona. Gli studenti, i docenti e le autorità si riuniscono per dare il via a un nuovo anno di studi e riflessioni.

Sarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 20252026 dell’ Università degli Studi del Sannio, in programma martedì 3 marzo alle ore 11:30 presso l’Auditorium Sant’Agostino di Benevento. Il titolo scelto per l’evento, “Nel segno dei diritti umani e della dignità della persona”, richiama l’impegno dell’Ateneo nel promuovere una riflessione critica e attuale sui valori fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, oggi spesso messi in discussione nello scenario globale. Ospite d’eccezione della cerimonia sarà Matteo Garrone, regista più volte candidato al Premio Oscar, sceneggiatore e produttore cinematografico di riconosciuto rilievo internazionale, che terrà la lectio inauguralis dal titolo “Principio speranza: cinema e diritti umani”. 🔗 Leggi su Zon.it

