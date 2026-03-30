Un’università del nord Italia ha inaugurato delle stanze dedicate alla disconnessione digitale, progettate per offrire un ambiente silenzioso agli studenti e al personale. Queste aree sono state create per aiutare a ridurre lo stress causato dall’utilizzo continuo di dispositivi elettronici, come smartphone, computer e social network. La struttura mira a favorire momenti di calma e relax, lontano da notifiche e stimoli digitali.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Fiat 500, molto più di un’auto. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Università di Genova, nascono le “stanze della disconnessione”: oasi di silenzio contro lo stress digitale

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