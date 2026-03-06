Genova | l’Università apre stanze senza schermi per il silenzio

A Genova, venerdì 6 marzo 2026, l’Università ha inaugurato due nuove stanze nel Dipartimento di Farmacia, pensate per il silenzio totale. In questi spazi, telefoni e computer non sono ammessi, creando un ambiente privo di distrazioni. Le stanze sono state aperte con l’obiettivo di offrire un luogo di relax e concentrazione agli studenti e ai docenti.

Genova, venerdì 6 marzo 2026: l'Università ha appena aperto le prime due stanze della disconnessione nel Dipartimento di Farmacia, spazi dedicati al silenzio assoluto dove telefoni e computer sono severamente vietati. Queste nuove aree, situate a Sturla in viale Cembrano e al campus di San Martino, rappresentano una risposta concreta allo stress da iperconnessione che colpisce studenti e docenti. L'iniziativa, sostenuta dal progetto nazionale Prisma, punta a creare rifugi mentali per gestire il sovraccarico digitale e promuovere il benessere psicofisico. Non si tratta di semplici sale d'attesa, ma di ambienti progettati per spezzare la catena dello scroll compulsivo e delle notifiche continue. 🔗 Leggi su Ameve.eu

