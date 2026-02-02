Nei siti olimpici di Milano e Cortina sono scesi in campo artificieri e unità cinofile. Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per controllare ogni angolo e garantire la sicurezza. A poche settimane dall’apertura dei Giochi, le operazioni di prevenzione sono in pieno svolgimento, con verifiche continue e controlli accurati. La tensione resta alta, ma l’obiettivo è assicurare che tutto sia pronto e sicuro per l’arrivo degli atleti e dei visitatori.

Intensa attività di controllo e prevenzione nei siti olimpici, a pochi giorni dal via dei Giochi di Milano Cortina 2026. In occasione delle Olimpiadi Invernali la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di sicurezza che vede impegnate, in prima linea, le unità cinofile e gli artificieri, addetti alla sicurezza e prevenzione delle aree deputate ai giochi olimpici, effettuando bonifiche e, all’occorrenza, contrastare ogni pericolo. Le unità cinofile della Polizia di Stato operano attraverso un percorso di formazione e addestramento specifico che coinvolge sia il cane sia il conduttore. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Olimpiadi Milano Cortina, artificieri e unità cinofile al lavoro nei siti olimpici

Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina

Milano si prepara a vivere le Olimpiadi con un piano di sicurezza stringente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina

Argomenti discussi: Olimpiadi Invernali: a Milano sfilano le forze di polizia del Qatar. Mezzi blindati e 104 agenti per garantire maggiore sicurezza; Olimpiadi Milano Cortina, 50 milioni di euro e 6000 operatori delle forze dell’ordine per il piano sicurezza; Cinque aree rosse, 6mila agenti e no-fly zone: pronto il piano sicurezza da 50 milioni per le Olimpiadi Milano-Cortina; Per Milano-Cortina duemila agenti in più e i poliziotti del Qatar. Vance arriva con 11 aerei.

POLIZIA DI STATO * : «ARTIFICIERI E CINOFILI IN AZIONE PER LA SICUREZZA DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026»Artificieri e Cinofili della Polizia di Stato in attività nei siti Olimpici – Milano Cortina 2026 ... agenziagiornalisticaopinione.it

Milano Cortina, dispiegati artificieri e unità cinofile della Polizia per la sicurezza dei Giochi VIDEOA pochi giorni dall'inaugurazione dei giochi olimpici di Milano Cortina 2026, la Polizia di Stato dispiega i suoi artificieri e le sue unità cinofile per garantire la sicurezza ... ilgazzettino.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico internazionale (CIO) assegnò le Olimpiadi proprio all’Italia - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com