Unisa inaugurato l’anno accademico | emozioni nel ricordo del professore Donsì

Durante l'inaugurazione dell’anno accademico, diciannove università italiane sono state rappresentate dai loro rettori, rettrici, prorettrori e delegati. L’evento si è tenuto presso l’Ateneo di Salerno, con un momento di ricordo dedicato a un professore scomparso. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali provenienti da diverse università del paese.

Tempo di lettura: 5 minuti Diciannove Atenei di tutta Italia, rappresentati dai propri Rettori, Rettrici, Prorettori e Delegati, hanno preso parte all’Evento di Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Salerno. La Cerimonia, che ha celebrato il 59esimo anno dalla fondazione dell’Ateneo, si è aperta con il Corteo Accademico delle rappresentanze istituzionali delle università partecipanti e della comunitàUNISA. L’ Inno Nazionale intonato dal Coro Pop del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno ha dato ufficialmente il via all’evento, nella gremita Aula Magna “Vincenzo Buonocore”. Ad inaugurare i... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Unisa, inaugurato l’anno accademico: emozioni nel ricordo del professore Donsì Articoli correlati Leggi anche: Inaugurato l’Anno Accademico 2025-2026 all’Università del Sannio Polo delle Arti e del Design di Firenze, inaugurato l’anno accademico 2025-2026Firenze, 24 marzo 2026 - Per la seconda volta insieme, l’Accademia di Belle Arti, il Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini”e l’Istituto Superiore... Approfondimenti e contenuti su Unisa inaugurato l'anno accademico... Temi più discussi: Unisa, inaugurato l’anno accademico. Lectio Magistralis del presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso; UNISA. Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026; Mare e cultura marinara, oltre mille studenti protagonisti tra Portici e Torre del Greco; Unisa, inaugurato l’anno accademico 2025-2026. Unisa, inaugurato l’anno accademico 2025-2026StampaL’università di Salerno ha inaugurato l’anno accademico con un messaggio di pace, condannando la guerra come opposto ai valori accademici e annunciando l’adesione alla rete delle Università per ... salernonotizie.it Università di Salerno, inaugurato l’Anno Accademico 2025/2026: presenti 19 Atenei di tutta ItaliaDiciannove Atenei di tutta Italia, rappresentati dai propri Rettori, Rettrici, Prorettori e Delegati, hanno preso parte all’Evento di Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di ... infocilento.it [UNISA IN TV] Il servizio del Tgr Rai Campania:”L’università di Salerno apre l’anno accademico, 59esimo dalla fondazione, rinnovando l’impegno al servizio del territorio sotto forma di trasferimento di competenze. Il presidente della Consulta apre l’anno ac - facebook.com facebook