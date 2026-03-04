L’Università del Sannio ha aperto ufficialmente l’Anno Accademico 2025-2026 con una cerimonia a cui hanno partecipato studenti, docenti e rappresentanti istituzionali. Durante l’evento sono stati presentati programmi di studio e iniziative legate ai diritti umani e alla responsabilità sociale, con l’obiettivo di formare le nuove generazioni su questi temi fondamentali. La cerimonia si è svolta in presenza, in un’atmosfera di confronto e coinvolgimento.

«Le Università sono il filo d’Arianna per uscire dalla marginalità sociale. Sono l’antidoto alla “lotteria genetica” che non può condannare un giovane del Sud ad avere meno opportunità di uno del Nord. I giovani devono sognare di cambiare il Paese, non di cambiare paese.» Nel suo intervento, la rettrice Maria Moreno ha aperto con un pensiero rivolto alle comunità accademiche dei Paesi in conflitto: «Il nostro pensiero va oggi a colleghi e studenti dei Paesi in guerra, ricordando l’urgenza di solidarietà e dialogo per costruire un futuro di pace.» «Non un bilancio, ma un impegno: potenziare didattica e ricerca, rafforzare l’attrattività dell’Ateneo e il dialogo con il territorio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Inaugurato l’Anno Accademico 2025-2026 all’Università del Sannio

Università, inaugurato l’anno accademico 2025/2026 \ VIDEOLa rettrice Alessandra Petrucci: “Ora la sfida è consolidare l’innovazione e rafforzare il dialogo con la società e il territorio” La ricerca di...

Università del Sannio, inaugurazione dell’Anno AccademicoSarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi...

Inaugurazione Anno Accademico 2025 2026

Approfondimenti e contenuti su Anno Accademico

Temi più discussi: L'università Campus Bio-Medico ha inaugurato l'anno accademico: la cerimonia con il cardinale Reina; Inaugurazione anno accademico 2025-2026 — Italiano; Inaugurato l’Anno Accademico 2025-2026 nel segno dei diritti umani e della responsabilità sociale; Marta Cartabia all’inaugurazione dell’anno accademico.

Università di Palermo, inaugurato il nuovo anno accademico. Il rettore: La fragilità è la matrice della resilienzaAll’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università di Palermo, il rettore Massimo Midiri richiama il tema della resilienza. newsicilia.it

UNIBA BELLOTTI UniBa, Bellotti inaugura l’anno accademico: Con il PNRR reclutato oltre 100 ricercatoriIl rettore Roberto Bellotti ha tracciato un bilancio delle attività e dei risultati dell’ateneo, sottolineando l’impatto dei progetti PNRR ... statoquotidiano.it

Si è tenuta, stamani, l'inaugurazione dell'anno accademico dell’Unisannio. Le Università sono, nel Mezzogiorno e in particolare nelle aree interne, il filo d'Arianna per uscire dalla marginalità sociale, evitare che si frantumi il blocco storico, descritto da Gramsci facebook

Oggi abbiamo inaugurato l’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con la cerimonia “IntegrAZIONI. Comunità, dialogo, diritti”, celebrando anche il trentennale dell’Ateneo. x.com