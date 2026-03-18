Gazzetta dello Sport | Il Napoli ha scelto il suo uomo simbolo per il presente e soprattutto per il futuro

Il Napoli ha annunciato ufficialmente la scelta di Rasmus Hojlund come suo nuovo uomo simbolo. La società ha deciso di puntare sul giocatore per rafforzare la rosa sia in vista della stagione in corso sia per il progetto a lungo termine. La firma è stata completata e ora Hojlund si prepara a iniziare la sua avventura con la maglia partenopea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ha scelto il suo uomo simbolo per il presente e soprattutto per il futuro: Rasmus Hojlund. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il centravanti danese ha ormai conquistato tutto, squadra e società, diventando il punto fermo su cui costruire il nuovo ciclo azzurro. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come la decisione del riscatto sia stata presa già da mesi, a prescindere dalla posizione finale in classifica. Il gol contro il Lecce è stato solo l’ultimo segnale di una crescita costante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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