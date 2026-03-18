Costruire il futuro insieme | UniBg si apre al territorio dalle nuove Officine lungo la Corsarola

A Bergamo, l’università ha organizzato un incontro con istituzioni, imprese e realtà culturali per discutere delle trasformazioni della società moderna e del ruolo della conoscenza nello sviluppo territoriale. L’evento si è svolto nelle nuove Officine lungo la Corsarola e ha visto la partecipazione di diverse figure del territorio. L’obiettivo era promuovere un confronto diretto sulle sfide e le opportunità del momento.

Bergamo. Un pomeriggio di dialogo tra università, istituzioni, imprese e realtà culturali per riflettere sulle trasformazioni della società contemporanea e sul ruolo della conoscenza nello sviluppo dei territori. È questo il cuore dell’iniziativa “Università e territorio: un futuro da costruire insieme”, promossa dall’Università di Bergamo in occasione di Università Svelate 2026, la Giornata Nazionale delle Università in programma venerdì 20 marzo. Promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la ricorrenza coinvolge gli atenei di tutto il Paese in una giornata di apertura verso la società. L’obiettivo è condividere con i cittadini il patrimonio di conoscenze, ricerca e cultura che gli atenei producono e mettono a disposizione delle comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati “È Ora Maglie” apre il comitato elettorale: “Un cantiere per costruire il futuro insieme”Entra nel vivo la campagna per le amministrative nella città salentina e la candidata alla carica di sindaco Marcella Marzano ha incontrato... Costruire insieme il futuro ’Prata Plus’, si parte. Ecco la strategia comuneMASSA MARITTIMA Uno studio di analisi e indirizzo strategico per la frazione di Prata, finanziato con i fondi derivanti dalla geotermia. Una selezione di notizie su Costruire il futuro insieme UniBg si... Temi più discussi: Un'ecologia integrale per costruire il futuro, insieme: forum internazionale dell'informazione a Treviso dal 18 al 21 marzo; Turismo, talenti e futuro: giovani e aziende insieme per costruire nuove opportunità; Prende forma il progetto DesTEENazione, venerdì 20 marzo allo Spazio Michelangelo Pira il Tavolo Adolescenti; Global Alliance, al Borgo Laudato si' insieme per il futuro del pianeta. Un miglio per la pace – Bambini insieme per costruire il futuroPiccoli passi ma un messaggio grande. Il 12 marzo per il secondo anno consecutivo i bambini della scuola dell’Infanzia hanno camminato insieme per un ... cosenostre-online.it Costruire il futuro con i ragazzi. Una rete di supporto sul territorio: Estra e Unione dei Comuni insiemeUn convegno ed un progetto per aiutare gli alunni con dislessia delle scuole del Casentino. Un’indagine per sapere quanti sono, del supporto di cui hanno bisogno, delle esigenze delle loro famiglie. E ... lanazione.it "Non possiamo cambiare il passato, ma abbiamo il dovere di costruire un futuro diverso per i nostri figli" - facebook.com facebook L'intenzione della dirigenza è quella di costruire una squadra che possa adottare soluzioni differenti, certamente più giovane vista l'età dei calciatori a fine contratto. Il ricambio non può essere più rinviato e Chivu lo aveva detto già al momento del suo arrivo a x.com