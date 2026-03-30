Un’attività che celebra 40 anni | continua a crescere il servizio dell' elisoccorso in Emilia Romagna

Dal 14 giugno 1986, quando è stata inaugurata la prima base di elisoccorso in Emilia Romagna presso un ospedale di Bologna, sono trascorsi quarant’anni. Nel corso di questo periodo, il servizio ha continuato a espandersi e migliorare, garantendo interventi di emergenza e soccorso aereo nella regione. Attualmente, il sistema comprende diverse basi distribuite sul territorio, operando in collaborazione con le forze di soccorso e le autorità sanitarie.

Da quel 14 giugno 1986, quando all’ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. In poco tempo le basi aumentarono: nel 1987 se ne aggiunse una all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel 1988 all’ospedale Maggiore di Parma, nel 2000 a Pavullo nel Frignano, a Modena, con un elicottero per la prima volta dotato di verricello per fare intervenire i sanitari anche dove non è possibile atterrare. Quarant’anni che hanno visto rafforzarsi e crescere, in Emilia-Romagna, un servizio di fondamentale importanza: l’emergenza in elisoccorso del 118. Nel 2025 sono stati effettuati 2.300 servizi di emergenza e 100. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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