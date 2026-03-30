Il servizio di elisoccorso compie 40 anni e continua a crescere | nel 2025 oltre 180 pazienti soccorsi

Il servizio di elisoccorso regionale ha festeggiato i suoi quarant’anni di attività, iniziata il 14 giugno 1986 con l’apertura della prima base presso un ospedale di Bologna. Nel corso degli anni, il servizio si è ampliato, portando nel 2025 oltre 180 pazienti soccorsi. La crescita ha riguardato sia il numero di interventi sia l’espansione delle basi operative sul territorio.

Da quel 14 giugno 1986, quando all’ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. In poco tempo le basi aumentarono: nel 1987 se ne aggiunse una all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel 1988 all’ospedale Maggiore di Parma, nel 2000 a Pavullo nel Frignano, a Modena, con un elicottero per la prima volta dotato di verricello per fare intervenire i sanitari anche dove non è possibile atterrare. Quarant’anni che hanno visto rafforzarsi e crescere, in Emilia-Romagna, un servizio di fondamentale importanza: l’emergenza in elisoccorso del 118. Nel 2025 sono stati effettuati 2.300 servizi di emergenza e 100. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il servizio di elisoccorso compie 40 anni e continua a crescere: nel 2025 oltre 180 pazienti soccorsi Articoli correlati SamnEat compie un anno: oltre 20.000 utenti e più di 180 attività partner nel SannioTempo di lettura: < 1 minutoUn anno fa (febbraio 2025) partiva una scommessa tutta sannita: portare un servizio di delivery strutturato in zone della... Leggi anche: Elisoccorso, nel 2025 effettuati in Piemonte oltre 3.200 interventi Contenuti utili per approfondire Il servizio di elisoccorso compie 40... Temi più discussi: Natale: Quasi due ore in ambulanza per paziente con ischemia: improrogabile dotare il Levante di una base dell’elisoccorso; Ferito da una pianta mentre tagliava legna nei boschi: interviene l’elisoccorso; Nuovo accordo tra AREUS e vigili del fuoco per la gestione delle emergenze in Sardegna; Bastia Umbra, travolto da una motozappa: grave 57enne trasportato in elisoccorso. P.A. Trento. Il servizio di elisoccorso diventa h24L'estensione oraria riguarderà sia i trasporti da ospedale a ospedale che i soccorsi sul territorio, comprese le aree urbane. Il personale sarà integrato con nuovi inserimenti in organico: 3 ... quotidianosanita.it Operativo il nuovo servizio di elisoccorso. Tempi di attesa da record dei minimiPrimo intervento per soccorrere una turista francese caduta a Cala Napoletana a La Maddalena, il secondo per trasferire una giovane che ha rischiato di annegare da Santa Teresa Gallura all’ospedale di ... quotidianosanita.it Appuntamento con cliente nuovo: - regime forfettario ateco 55.20.42 servizio alloggio camere,case e appartamenti per casa vacanza - apertura p.iva settembre 2025 - non ha attivato CCIAA ed INPS gestione commercianti e non ha emesso autofatture. - Suap - facebook.com facebook Servizio civile alla Lega del Filo D'Oro, sono dieci i posti disponibili x.com