La Cina si affida ai mini missili ipersonici plananti | cosa sappiamo dell' arma di Pechino

La Cina ha sviluppato una nuova arma: mini missili ipersonici plananti. Questi piccoli razzi, più compatti rispetto a quelli tradizionali, si lanciano da cannoni navali e antiaerei di calibro 80 millimetri. La strategia di Pechino punta a rendere più facile e veloce il dispiegamento di queste armi, che possono volare a velocità elevatissime e sfuggire ai sistemi di difesa convenzionali. La novità rischia di cambiare gli equilibri militari nella regione e oltre.

La Cina accelera sul fronte delle armi ipersoniche puntando su una soluzione tanto innovativa quanto inattesa: mini missili plananti ipersonici di dimensioni ridotte, progettati per essere lanciati da cannoni navali e antiaerei di calibro 80 millimetri. In base agli ultimi recenti studi accademici, si tratterebbe di proiettili “intelligenti” in grado di raggiungere velocità prossime a Mach 6 subito dopo l’uscita dalla canna, superando di gran lunga le prestazioni delle munizioni antiaeree convenzionali. Questa caratteristica consentirebbe loro di colpire caccia, droni e altri bersagli aerei oltre i 20 chilometri di distanza e ad altitudini intorno ai 10mila metri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

